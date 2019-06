Ben & Jerry’s wil déze 'verboden' smaak toevoegen aan hun ijsassortiment

Cookie Dough, Blondie Brown en Chunky Monkey: het zijn Ben & Jerry’s smaken die je waarschijnlijk wel bekend in de oren klinken. En het zou zomaar kunnen dat hier binnenkort een wel héél bijzonder smaak aan wordt toegevoegd.

Het Amerikaanse ijsmerk staat namelijk te popelen om CBD, een soort cannabisolie, toe te voegen aan een nieuwe smaak.

Beleid veranderen

Dat is op dit moment nog niet mogelijk omdat de wietstof verboden is in de Verenigde Staten, maar de Food and Drug Administration (FDA) heroverweegt dat beleid deze week. “Zodra het is gelegaliseerd brengen we CBD-ijs in uw vriezer”, aldus Ben & Jerry’s.

Stress en slapeloosheid

Je hoeft er overigens niet bang voor te zijn dat je na het eten stoned op de bank zit. Hier is namelijk een ander stofje voor nodig, THC. CBD-olie wint de laatste jaren aan populariteit als middel tegen stress, slapeloosheid en pijn. Sommige mensen beweren zelfs dat het zou helpen tegen kanker. Steeds meer landen legaliseren dan ook de stof.

Verkoop in Europa

“We doen dit voor onze fans”, verklaart Matthew McCarthy van het populaire ijsbedrijf. Of het ijs ook in Europa verkocht kan worden, is nog maar de vraag. Handhaving kan namelijk van land tot land verschillen.

