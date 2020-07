Zin in iets anders dan hummus of guacamole? Maak deze kruidige tuinbonendip

Heb je een keer zin in iets anders dan guacamole of hummus? Dan hebben wij een heerlijke dip voor je gevonden. Marokaanse bessara is een kruidige dip op basis van tuinbonen en heerlijk voor op brood, als tussendoortje op een cracker of bij de borrel.

En het fijne is: je maakt ’m in een handomdraai zelf.

Wat is het?

Bessara staat ook wel bekend als bissara of besarah en het is een soep/bonendip afkomstig uit de Marokkaanse keuken. De basis van het gerecht zijn gedroogde, gepureerde tuinbonen. Deze basis wordt nog eens extra lekker gemaakt door kruiden als knoflook, komijn, koriander en peterselie toe te voegen. Het heeft een smeuïge en notige smaak en is heerlijk om bijvoorbeeld brood in te dippen.