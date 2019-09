Droge lokken, haaruitval: dit zijn de beste etenswaren bij haarkwalen

Heb je last van droog of juist vet haar? Of van dof haar of haaruitval? De voedingsstoffen die je dagelijks binnenkrijgt, hebben veel effect op je haar. Het kan zomaar zo zijn dat het toevoegen van bepaalde etenswaren aan je voeding je haarkwaal als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.

Bij haaruitval

Als je haaruitval hebt, moet je qua voeding letten op 3 dingen: eiwitten, vitamine C en ijzer. Tekorten hieraan kunnen namelijk leiden tot haaruitval. Etenswaren die vol zitten met eiwitten zijn peulvruchten, noten en vis. Wil je meer ijzer binnenkrijgen? Eet dan spinazie, ei en volkorenbrood. Voedingsmiddelen boordevol vitamine C zijn kiwi’s, bessen en aardbeien.

Bij droog haar

Droog haar kan komen door het veel verven van je haar, door overmatige blootstelling aan de zon en door het veel gebruiken van een krultang, stijltang of föhn. Als je last hebt van droog haar is het verstandig om etenswaren te eten met onverzadigde vetten. Dit heb je nodig om elastine te kunnen maken, de stof die zorgt voor sterk haar. Onverzadigde vetten komen vooral voor in vis, brood, noten en oliën.

Bij dof haar

Als je dof haar hebt, wil je je lokken laten glanzen. Wat je daarvoor moet eten? Voedingsmiddelen die veel vitamine A bevatten! Deze etenswaren zijn cruciaal voor een gezonde huid, gezond haar en gezonde nagels. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen eten: sinaasappelen, wortels en bananen.

Bij vet haar

Als je vet haar hebt, heb je last van een hoge talgproductie. Wat jij aan je voeding toe zou moeten voegen zijn etenswaren die veel zink bevatten. Zink remt namelijk de talgproductie. Eet meer pitten en zaden om voldoende zink binnen te krijgen. Wat ook kan helpen is veel water drinken. Een gehydrateerde huid zorgt er namelijk voor dat de talgklieren niet overactief raken.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock