Dit is het beste moment om je groente te wassen

Of je nou biologische groenten eet of niet: het is altijd verstandig om ze even grondig te wassen voor consumptie. Niet alleen om zand, aarde of eventuele bestrijdingsmiddelen eraf te boenen, maar ook om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke bacteriën of virussen meer op zitten, voordat je ze eet.

Ook al worden er in Nederland steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt, toch raadt het Voedingscentrum aan om groente en fruit altijd te wassen. Dat kan gewoon onder de kraan. Stromend water is genoeg, je hoeft geen schoonmaakmiddel te gebruiken.

Weg met de bacteriën

Op deze manier spoel je vuil en stof eraf, maar ook allerlei bacteriën en virussen die op groente en fruit kunnen zitten. Denk aan E. coli, salmonella en listeria. De kans is klein dat die bacteriën erop zitten en je kunt ook niet álle bacteriën eraf wassen, maar toch verklein je zo het risico op een voedselinfectie flink. Dit advies geldt overigens ook voor groente die je nog gaat schillen.

Beste moment

Maar wat is nou het beste moment om je groente te wassen? Vlak voordat je het gaat koken en eten, zegt de Amerikaanse voedingsdeskundige Karina Heinrich. Het is niet verstandig om eerst je groente te wassen en het daarna weer op te slaan, in de koelkast bijvoorbeeld. “Als je de groente eerst wast en daarna weer bewaart, creëer je een perfecte, vochtige omgeving waarin bacteriën juist kunnen groeien. Te veel vocht kan er ook voor zorgen dat groente en fruit sneller bederft.”

Groenteborstel

Nog een tip van Heinrich om van bacteriën af te komen: “Gebruik een groenteborstel bij het wassen van producten met een harde schil. En gooi de buitenste bladeren van bladgroenten als kool en sla weg, voordat je de groente gaat wassen.”

