Voor 'de beste pizza van Europa' ga je gewoon naar Amsterdam

Recent verscheen de nieuwe lijst van de 50 beste pizzarestaurants van Europa en wat blijkt? Een van die toprestaurants is gewoon gevestigd in ons koude kikkerlandje.

De pizzeria heet nNea en is gevestigd in Amsterdam.

Pas geopend

nNea bestaat nog helemaal niet zo lang: de pizzeria is pas sinds februari 2019 geopend. Toch heeft het al een plekje veroverd in de pizzarestaurants top 50. En dan trouwens niet op een nummer ergens in de 40, maar zelfs op plek 13. Daarnaast is het voor het eerst in 30 jaar dat er een Nederlands restaurant in de pizzarestaurants top 50 staat. Een topprestatie, dus!

Oud-West

nNea is te vinden in Amsterdam Oud-West en voor ongeveer €14,- kun je al een pizza scoren bij het restaurant. Je zult trouwens wel nog even geduld moeten hebben, want ze zitten de komende 5 weken al helemaal volgeboekt…

