Dat je beter geen cafeïne kunt drinken in de uren voor het slapengaan, is bij iedereen wel bekend. Veel mensen drinken daarom thee in de avond. Maar welke theesoorten zorgen eigenlijk voor de beste nachtrust? Wij zochten het voor je uit.

Wil je lekker slapen, drink dan eens een lekker kopje gemberthee, pepermuntthee of kamillethee. Dat zijn de fijnste theesoorten voor een goede nachtrust.

Gemberthee

Gember staat bekend om haar vele gezondheidsvoordelen als het verminderen van misselijkheid en het remmen van ontstekingen. Geen wonder dus dat deze theesoort, het liefst gemaakt met verse plakjes gemberwortel, steeds populairder wordt.

Maar wist je dat gemberthee ook heel fijn is vlak voor het slapengaan? Dat komt doordat gember je maag en darmen kalmeert. Het helpt bij het verteren van je avondeten en dat zorgt er dan weer voor dat je sneller in slaap valt en lekkerder door kunt slapen.

Een flinke work out gehad in de avond? Ook dan kan een kop gemberthee drinken slim zijn. Volgens sapjessite Frecious kan gember namelijk helpen spierpijn te verlichten, waardoor je lichaam beter ontspant en je vaster kunt slapen.

Een tip als je moeilijk kan wennen aan de smaak van gemberthee: doe er eens een schijfje sinaasappel of honing doorheen, dat maakt de thee wat minder uitgesproken van smaak.

Pepermuntthee

Een andere goede tip voor een rustige spijsvertering is pepermuntthee. Pepermunt is zacht van smaak en is net als kruismunt (waar ook vaak muntthee mee wordt gezet) heel fijn voor het ontspannen van je maag. Buikkrampen worden daardoor minder waardoor je maag en je darmen rustig hun werk kunnen doen zonder dat jij daar last van hebt. Net als bij de gemberthee zorgt muntthee er dus voor dat je spijsvertering je niet wakker houdt.

Hoofdpijn omdat je een drukke dag hebt gehad? Ook dan is pepermuntthee een goed idee. Stress zorgt er namelijk voor dat de bloedvaten die naar je hersenen lopen vernauwen, waardoor je hoofdpijn krijgt. Pepermuntthee kan stress verminderen, wat die bloedvaten weer wat wijder maakt, waardoor de hoofdpijn minder wordt. Dus minder stress en minder hoofdpijn, fijne dingen om beter van te kunnen slapen.

Kamillethee

Een derde fijne thee is een oude vertrouwde: kamillethee. Net als dat kamille in huidverzorging heel fijn is voor de gevoelige huid, is kamille ook fijn voor een gevoelige maag en darmen. Het kalmeert enorm, zowel je lichaam als je geest. Even lekker op de bank met een boek en een kopje kamillethee kan er voor zorgen dat je een uurtje later slaapt als een roos. Een terechte afsluiter van het rijtje met fijnste theesoorten voor een goede nachtrust.

Wist je dat je kamillethee, net als pepermunt- en gemberthee makkelijk zelf vers kan maken? Kamille groeit veel in de Nederlandse natuur. Let op bloemen die lijken op madeliefjes, maar met een bollere, gele kern. Pluk de bloemkopjes van de steeltjes, laat ze thuis even drogen of leg ze in de oven op 40 graden met de deur op een kier om het drogen te versnellen. Laat een stuk of vier bloemen trekken in heet, maar niet kokend water en klaar is de verse kamillethee. Welterusten!

