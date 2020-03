Om deze reden koop je beter geen verse tomaten

Voor wie regelmatig culinair staat te doen in de keuken, zijn verse producten een must. Kraakverse ijsbergsla, vis rechtstreeks uit zee en aardappels die net van het land komen Natuurlijk is het lekker én gezond om dit te doen. Maar met tomaten zit dat toch nèt anders.

En dat zit zo.

Advertentie

Ingeblikt

Laten we vooropstellen: já, verse tomaten zijn gezond. Laat daar geen discussie over bestaan. En in sommige gerechten – zoals salades – moet je toch echt voor de verse variant gaan. Maar wanneer het gaat om een stoofgerecht, een pastasaus of een curry, kun je het beste naar de niet-zo-versafdeling gaan. Op naar de ingeblikte groenten!

Super gezond