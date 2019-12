Waarom je beter geen wijn kan drinken tijdens kaasfondue

De feestmaand is weer aangebroken en wat is er dan gezelliger dan met elkaar aan tafel schuiven om te kaasfonduen? Maar let op: die wijn kun je beter even laten staan.

Volgens een Zwitserse legende kun je koude dranken beter niet combineren met kaasfondue. En al helemaal geen alcohol. Het vet van de kaas zorgt er namelijk voor dat alcohol moeilijk afbreekbaar wordt, wat gevaarlijk kan zijn.

Kaasbal

Bovendien zorgt de kaas ervoor dat de gekoelde drank gaat stollen in je maag, waardoor de kaas transformeert in een harde kaasbal. Je darmen blokkeren, waardoor je lang last zal hebben van die kaasbal.

Thee

Wijn vertraagt verder ook nog eens de spijsvertering. Wat je dan wel kunt drinken? Thee! Bij mensen die alcohol drinken duurt het gemiddeld 9 uur voordat de maag leeg is, terwijl dit bij thee slechts 6 uur is. Thee zorgt voor een makkelijkere vertering en een minder opgeblazen gevoel.

Alcohol

Echt slim is het dus niet om aan de wijn te gaan tijdens het kaasfonduen. Mocht je de feestdagen echt niet doorkomen zonder alcohol, kun je er altijd nog voor kiezen voor een klein wijntje te drinken dat niet al te koud is. En drink tussen de kleine glazen wijn door wat thee, want het zou natuurlijk zonde zijn als je met Kerst last hebt van je maag.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock