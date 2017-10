Medewerkers biechten op: dit gerecht kun je beter niet bestellen in de McDonald's

Van hamburgers tot salades tot ijsjes: natuurlijk kun je van alles bestellen in de wereldberoemde fastfoodketen.

Toch kun je volgens de medewerkers van McDonald’s één hapje beter overslaan.

Niet zo goed

Volgens de kenners kun je beter nooit een Filet-O-Fish bestellen. Het is een gestoomd broodje, een platte vierkante schijf van gefrituurde vis, een plakje Amerikaanse kaas en wat saus. Je denkt dat je misschien wat gezonder bezig bent als je voor vis kiest in plaats van voor vlees.

Maar vooral de vis is niet altijd helemaal goed: deze is vaak niet gaar en daardoor hard en koud. Medewerkers laten weten dat het niet gaat om hele verse vis. “Het is een vierkant stukje vis. Dus tja, wat verwacht je?”, luidt het.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock