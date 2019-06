Verrassend: 'Bevroren fruit en groente vaak beter dan verse producten'

Diepvriesfruit- en groente hebben al jaren een ongezond imago. Want zorgt dat invriezen er niet voor dat alle gezonde voedingsstoffen verdwijnen? Niets is minder waar, blijkt uit nieuw onderzoek.

Uit onderzoek van het National Center for Biotechnology Information blijkt dat diepvriesfruit- en groente net zoveel – en soms zelfs meer – vitaminen bevat dan verse producten. Kleine kanttekening: hierbij wordt fruit dat al een paar dagen in de fruitschaal ligt vergeleken met fruit dat meteen na het plukken ingevroren wordt.

“Als je kijkt naar de manieren waarop je voeding kunt conserveren, is bevriezen een van de beste manieren om voedingsstoffen te bewaren”, legt onderzoeker en culinair wetenschapper Ali Bouzari uit. Als je op maandag voor de hele week fruit haalt, kunnen in de loop van de tijd (en zelfs al eerder) voedingsstoffen afgebroken worden door zuurstof. Wanneer je de producten meteen na het plukken invriest en verpakt, worden deze voedingsstoffen behouden.

Om te voorkomen dat diepvriesgroente en fruit verkleurt, worden de producten voor het invriezen eerst geblancheerd in water van zo’n 35 graden. Deze methode zorgt er wel voor dat 50 procent van de vitaminen verloren gaat. Dat klinkt als een nadeel in vergelijking met vers fruit, maar dat klopt niet helemaal. Fruit of groente dat wordt ingevroren, wordt namelijk geplukt op de piek van rijpheid, zodat de voedingsstoffen ook op hun piek zijn. Vers fruit wordt al eerder geplukt, omdat ze door transport langer mee moeten gaan. Dit fruit bevat dan ook minder voedingsstoffen. Daardoor bevatten diepvriesproducten zelfs na het blancheren nog even veel of zelfs meer van deze goede stoffen dan verse producten.

