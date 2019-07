Kaasliefhebbers opgelet: déze bewaartip maakt een groot verschil voor de smaak

Is kaas een van jouw guilty pleasures? Dan is de kans groot dat dit zuivelproduct standaard in je koelkast te vinden is. Maar hoe kun je kaas nu het beste bewaren? Het antwoord op deze vraag zal je verbazen.

Je denkt misschien: gewoon een stuk aluminiumfolie eromheen en klaar is Kees, maar niets blijkt minder waar te zijn. Als je je kaas zo lang mogelijk lekker wilt houden, dan kun je beter bakpapier gebruiken.

Advertentie

Voorkomen van overtollig vocht

Bakpapier zorgt er namelijk voor dat de kaas niet te vochtig, maar ook niet te droog is. Bakpapier gaat overtollig vocht tegen en voorkomt dus ook dat er schimmel op je kaas komt te staan. Een zachte blauwe kaas vergt een iets ingewikkeldere aanpak: omdat deze kaas zo smeuïg is, kun je ‘m het beste in 2 lagen wikkelen. Gebruik eerst een laagje bakpapier en daarna een laagje aluminiumfolie tegen het lekken.

Ideale temperatuur

Wist je trouwens dat niet alle kazen geschikt zijn om in de koelkast te bewaren? Harde kazen blijven bijvoorbeeld al goed bij een constante temperatuur tussen de 8 en 15 graden Celsius. Zachte en blauwe kazen moeten wel echt in de koelkast worden opgeborgen, bij een temperatuur van 5 tot 8 graden Celsius. Omdat kaas het beste smaakt bij een normale temperatuur tussen de 18 en 23 graden, kun je ‘m het beste een uur voordat je ‘m gaat eten uit de koelkast halen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock