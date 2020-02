Deze 5 bewerkte voedingsmiddelen zijn juist goed voor je

We weten allemaal dat verse producten een stuk gezonder voor je zijn dan voorverpakte etenswaren vol suiker en E-nummers. Maar toch is er een aantal bewerkte voedingsmiddelen dat juist hartstikke gezond is. Libelle zet de voornaamste voor je op een rij.

Helaas zitten er geen chocoladekoekjes tussen.

1. Pindakaas

Boze tongen beweren dat pindakaas helemaal niet zo gezond is, maar niets is minder waar. Wanneer je de variant kiest waar geen suiker aan toegevoegd is en die dus alleen uit pinda’s en zeezout bestaat, is het juist een hartstikke gezonde keuze. Pindakaas is naast voedzaam ook nog eens een bron van eiwitten, en past daarmee heel goed in een gezond voedingspatroon.

2. Ingeblikte zalm

Verse zalm zou een stuk gezonder zijn dan de ingeblikte variant. Maar ook dit is niet per se waar. Het heeft namelijk dezelfde voedingswaarde als verse zalm en is net zo rijk aan omega-3-vetzuren. Omdat ingeblikte zalm vaak in zijn eigen olie wordt verpakt, krijg je misschien zelfs een extra boost van deze omega-3-vetzuren.

3. Bonen uit blik

Bonen uit blik hebben net zo’n negatief imago. Misschien komt dit omdat het al snel geassocieerd wordt met ongezonde gerechten als het typische Engelse ontbijt met veel spek en worst. Maar bonen uit blik zijn helemaal niet ongezond. Let wel op dat je de bonen gebruikt die zijn ingeblikt in zout, en waar geen extra saus of suiker aan toegevoegd is.

4. Tomatenpuree

Een studie in The American Journal of Clinical Nutrition toont aan dat het felrode pigment in tomaten beter biologisch afbreekbaar is voor het lichaam in de vorm van tomatenpuree dan verse tomaten. Onderschat de kracht van het simpele blikje tomatenpuree dus zeker niet, want ook dit is een goed voorbeeld van een gezond bewerkt voedingsmiddel.

5. Diepvriesspinazie

Verse spinazie gezonder dan de ingevroren groente? Onjuist. Sommige ingevroren groentes bevatten zelfs meer vitaminen. Bevroren groenten worden namelijk meestal op hun hoogtepunt geoogst en onmiddellijk ingevroren om hun voedingsstoffen en smaak te behouden. Bladgroenten zoals spinazie zijn bijzonder gevoelig voor foliumzuur- en vitamine C-verlies. Dus door diepvriesvariant te kiezen, krijg je waarschijnlijk een hoger niveau van deze delicate voedingsstoffen binnen.

