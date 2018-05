Bewezen: bij koffie móét je chocola eten (en dit is waarom)

Een stukje chocola smaakt extreem goed bij je kopje koffie, zo goed dat je er ook wel een stuk of zes kunt eten. Wetenschappers die zich met de belangrijkste zaken in het leven bezighouden hebben nu ontdekt waarom dat zo is.

Amerikaanse onderzoekers van The Institute of Food Technologists toonden namelijk aan dat cafeïne onze smaak verandert. Niet alleen krijgen we meer zin in iets zoets, we genieten er ook meer van, schrijft Het Laatste Nieuws.





In het onderzoek werden vrijwilligers in twee groepen verdeeld. Sommigen van hen kregen sterke koffie (met 200 milligram cafeïne), de andere groep dronk decaf, maar niemand wist wat ‘ie geserveerd kreeg. Lijkt ons dat je wel doorhebt of je koffie met of zonder cafeïne drinkt, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Daarna moesten deelnemers namelijk schatten hoeveel cafeïne er in hun bakkie pleur zat én hun mentale alertheid beoordelen. Verrassend resultaat: iedereen voelde zich even wakker nadat zijn of haar kopje op was.

Geef me meeeeerrrr

De koffieleuten kregen ook de opdracht om (evenveel) suiker toe te voegen aan hun drankje en vervolgens de zoetheid ervan te beoordelen. Wat blijkt? De cafeïne-drinkers vonden hun kopje minder zoet dan de anderen. Duidelijk bewijs dat koffie met cafeïne je smaak verandert, meent onderzoeker Robin Dando. Cafeïne maakt chocolade subtieler van smaak en daardoor prettiger voor de smaakpapillen: “Het verrassende is dat wanneer een lekkernij minder zoet lijkt, je hier net meer van wil.”

En dát is waarom je maar door blijft eten…

Bron: HLN, WelingelichteKringen. Beeld: Getty images

