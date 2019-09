Onderzoek toont aan: honger is écht een slechte raadgever

Dat honger een slechte raadgever is, hoor je wel vaker. Maar uit onderzoek van de Dundee University blijkt nu dat hier ook wel degelijk een kern van waarheid in zit.

Iedereen weet dat je nooit naar de supermarkt moet gaan als je honger hebt. Je gooit dan hoogstwaarschijnlijk allemaal dingen in je mandje die je helemaal niet nodig hebt. Maar ook de uitspraak ‘je bent jezelf niet als je trek hebt’ heb je vast weleens gehoord.

Niet zo helder

Dit komt allemaal niet zomaar uit de lucht vallen. Uit de studie van de Dundee University blijkt dat het klopt dat honger een slechte raadgever is. Als je honger hebt, zou je namelijk minder helder kunnen nadenken over belangrijke beslissingen in het leven.

Proefpersonen

Aan de proefpersonen van dit onderzoek werden vragen gesteld over geld, voeding en andere vormen van beloningen. Dezelfde vragen werden op twee verschillende momenten aan ze gesteld: een keer als ze honger hadden en een keer als ze verzadigd waren.