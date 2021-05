Bon appebiet: bietjessalade met een dressing van sinaasappel en honing

Wie van pittig eten houdt, heeft vast wel een favoriete hete saus. Een beetje Sriracha over je omelet tijdens de lunch of een lepel sambal bij de nasi. Wat je waarschijnlijk nog niet hebt geprobeerd, is een scheutje hete saus door de koffie. Zonde, want dat is hartstikke lekker en gezond.

Een beetje pit toevoegen aan je drankje is niet nieuw. In landen als Mexico doen ze dat al jaren: denk aan een warme chocolademelk met een beetje chilipoeder of een jalapeño-margarita.

Hete saus zonder azijn

Morgan Osborne, culinair ontwikkelaar bij Archer Daniels, vertelt aan Well and Good dat ze fan is van de ‘hot sauce coffee’. “Gebruik een hete saus zonder azijn, want azijn heeft een te scherpe smaak”, legt ze uit. “Gebruik dus niet je vertrouwde flesje tabasco, maar liever Sriracha. Twee druppels is voldoende.”