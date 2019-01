Voor het eerst in 51 jaar: de klassieke Big Mac krijgt make-over

Twee burgers, een driedubbel broodje, wat sla, ui, augurk en kaas en natuurlijk de befaamde saus: dat is de Big Mac. Onmiskenbaar. Maar er lijkt wat te gaan veranderen.

Voor het eerst ooit wordt er namelijk gesleuteld met het recept van de hamburger van McDonald’s.

Advertentie

Tijd voor wat nieuws

Per dag worden er wereldwijd gemiddeld 2,4 miljoen Big Macs verkocht. Dat zijn er 900 miljoen per jaar. Een populaire burger dus, die we allemaal kennen. Toch heeft McDonald’s besloten het eens anders aan te pakken. Na 51 jaar hetzelfde recept te hebben aangehouden, wordt er nu namelijk gekozen voor een Big Mac… Met bacon.

De Big Mac Bacon gaat ‘ie heten en binnenkort is de nieuwe burger overal te krijgen. Niet getreurd, ook de ‘ouderwetse’ Big Mac staat nog op het menu, mocht je daar meer zin in hebben. En als je denkt dat je soms de enige bent die trek heeft in een burgertje van de keten… Nou, dat ben je niet. Per seconde worden er over de wereld bij McDonald’s alleen al 1515 hamburgers verkocht.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock