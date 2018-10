Bij déze supermarkt kun je volgende week een pizza frikandel speciaal kopen

Frikandelliefhebbers kunnen bij de Lidl hun hart ophalen: vanaf volgende week zaterdag kun je bij de supermarkt een pizza frikandel speciaal halen. De pizza is belegd met frikandellen, mayonaise, currysaus én uitjes.

En dat is nog niet alles…

Zuurkoolkroketten

De supermarkt verkoopt namelijk ook tijdelijk zuurkoolkroketten. De aanleiding voor deze bijzondere snacks? Het is komend weekend het ‘Hollandse weekend’ wat betekent dat er typisch Nederlandse streekproducten worden verkocht.

Hollandse glorie

“De frikandel is toch wel een beetje Hollands glorie, vandaar dat we deze pizza aanbieden. Zowel de pizza als de frikandel valt bij veel mensen in de smaak. Daarom vonden we dit een verrassende combinatie”, licht Christine Braun van Lidl toe.

Bron: AD. Beeld: Lidl