Voedselproducent lanceert bijzondere ijssmaken: mayo- en ketchupijs

Zin in een keer een andere ijssmaak dan een bolletje vanille- of chocolade? Voedselproducent Heinz heeft wel hele opvallende ijssmaken gelanceerd.

Via Twitter laat het bedrijf weten: “Wij brengen u de ultieme primeur en presenteren Heinz Creamz. Een doe-het-zelf-ijsset van je favoriete Heinz sauzen.” Zo kun je smaken bestellen die zijn gebaseerd op hun eigen sauzen. Denk hierbij aan: ketchup, mayonaise, barbecuesaus, saladesaus en ‘saucy sauce’. Momenteel zijn de ijssets alleen nog maar te koop in Engeland.

Bringing you the ultimate scoop, we present Heinz Creamz. A DIY ice cream kit and recipe, with an added summery squeeze of one (or more!) of your favourite Heinz Sauces. Buy yours at https://t.co/VcHFqfRr39. Don’t knock this sweet treat until you try it. #SqueezetheMost pic.twitter.com/HOk7dqirLU

— Heinz (@HeinzUK) July 1, 2020