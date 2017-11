Dít is toch wel het bijzonderste drankje van het najaar

Inmiddels staan de schappen in de supermarkt vol met kruidnoten en speculaas en alles daartussenin.

Dit jaar kun je iemand écht wat schenken, als het weer 5 december is.

Wie zoet is

Er bestaat namelijk vanaf nu een feestelijke pepernotendrink. Het drankje bestaat voor 93,5 procent uit halfvolle melk. De pepernotensmaak komt van ‘specerijenextracten’: kaneel, nootmuskaat, foelie, piment, kruidnagel, kardemom en gember.

Het drankje is vooralsnog uitsluitend te krijgen bij Jumbo en kost 1,29 euro per literpak. Tja, en je kunt er eigenlijk pas écht iets over zeggen, als je ’t hebt geproefd.

Bron: Jumbo. Beeld: iStock