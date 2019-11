Deze bizarre yoghurttrend doet veel wenkbrauwen optrekken

Er is een nieuwe eettrend in de ontbijtwereld en de meningen zijn verdeeld. Waarschijnlijk zul je bij het horen ervan je wenkbrauwen optrekken, maar geef het de tijd. Want eenmaal gewend, is het eigenlijk zo gek nog niet: hartige yoghurt.

Je bent vast niet de enige die het liefst ontbijt met een bakje yoghurt en granola. Zoete ontbijtgranen, fruit, noten of honing doen het dan ook goed in een schaaltje zure zuivel. Toch waren er genoeg eetliefhebbers die dit zat raakten en zo kreeg het goede, oude ontbijtje een nieuwe twist.

Advertentie

Yoghurt met zalm

In steeds meer restaurants is het dan ook te bestellen. Een portie yoghurt met hartige aankleding. Denk aan een versie met gerookte zalmsnippers, dille, verse spinazie en avocado. Of een hartige smoothie bowl met geroosterde kikkererwten, zongedroogde tomaat, olijfjes en artisjok. Het zijn gerechten die de komende tijd steeds vaker de menu’s zullen aanvullen.

Azië en het Midden-Oosten

Hoewel dit voor onze nuchtere maagjes nog een flinke shock is, zijn veel andere landen al gewend aan het concept. In Azië en het Midden-Oosten wordt yoghurt al zo’n 4000 jaar als hartig product gebruikt.

Tzaziki

Toch is het niet helemaal van de zotte. Zo gebruiken we in Nederland zure room als aanvulling op hartige gerechten en eten we graag verse tzatziki, een frisse saus met knoflook en komkommer op basis van Griekse yoghurt. Wie weet is dat ook een keer het oplepelen waard?

Dit bericht bekijken op Instagram Dag 54. #hierwordikblijvan #hartigeyoghurt #elmers #volgendekeertochweergewoonzoet Een bericht gedeeld door Karin Sitalsing (@karinshantidevi) op 24 Jul 2014 om 5:51 (PDT)

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Parool. Beeld: iStock