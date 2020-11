Waarom het bekende blauwe champignonbakje binnenkort verdwijnt

Als je graag champignons eet, kan het je haast niet ontgaan zijn dat de meeste champignons in een blauw bakje zitten. Dit iconische blauwe bakje gaat al decennialang mee, maar zal helaas binnenkort verdwijnen.

Het bakje wordt uit de schappen van Albert Heijn gehaald en er komt een doorzichtige, volledig gerecyclede variant voor in de plaats. De verwachting is dat ook andere supermarkten op korte termijn op de andere verpakking overstappen.

Hoe oud is het blauwe bakje van champignons al?

Het Limburgse bedrijf Verstappen Advanced Packaging, producent van het blauwe doosje, stapt over naar een duurzamere variant. Volgens Mieke Verstappen, directeur van het bedrijf, is het blauwe bakje in de jaren 70 ontstaan. Haar vader Jan Verstappen was destijds een van de mensen die meewerkten aan het ontwerp van het blauwe bakje, dat inmiddels voor 80% uit gerecyclede frisdrankflessen bestaat.