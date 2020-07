Dit is de beste manier om blauwe bessen te bewaren

Blauwe bessen zijn naast lekker en gezond ook nog eens hartstikke veelzijdig. Je kunt ze als snack tussendoor eten, aan een ontbijtje met yoghurt toevoegen of in pannenkoekenbeslag verstoppen voor pannenkoeken met een twist. Maar hoe kun je dit zachte fruit het best bewaren?

Met dit stappenplan kun je het langst genieten van blauwe bessen.

Advertentie

De beste bes

Het begint allemaal met een goede voorbereiding. De ene blauwe bes is de andere namelijk niet. Je kunt natuurlijk gaan voor bevroren bessen, want die blijven in de vriezer eindeloos goed. Toch gaat er niets boven de verse variant. Wanneer je deze koopt is het belangrijk om goed naar het uiterlijk van de bes te kijken. De kleur moet dieppaars tot haast zwart zijn en er kunnen het best geen blaadjes of steeltjes meer aan zitten. Zit er een mindere bes tussen? Haal deze er dan uit, zodat je zeker bent dat deze de smaak van de andere bessen niet beïnvloedt.