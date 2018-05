Deze 7 dingen kun je doen om (blijvend) gewicht te verliezen

Afvallen is op zichzelf al moeilijk, maar het verloren gewicht eraf houden al helemaal. Gelukkig zijn er wel een aantal trucs waarmee je jouw nieuwe, gezonde levensstijl een beetje makkelijker maakt. Hieronder staan er zeven.

Zorg dat je een plan en een realistisch doel hebt

Een wekelijks of een maandelijks doel is veel makkelijker te bereiken dan een doel ‘voor in de toekomst’. Hierdoor krijg je meer motivatie en is het leuker. Want het voelt toch supergoed als je je doel hebt behaald?. Een goede planning is hiervoor ook het halve werk, dus koop een leuk notitieboek of een agenda en hou een ‘doel voor de dag’ bij. Schrijf bijvoorbeeld per dag op wat je wil eten en of je gaat sporten.

Hou een eetdagboek bij

In het verlengde van vorig punt ligt het bijhouden van een eetdagboek. Als je wilt afvallen, is het verstandig om bij te houden hoeveel calorieën je per dag binnen krijgt. Je hebt hier verschillende handige apps voor. Om te onthouden wat je op een dag allemaal eet, kan het helpen om foto’s van je maaltijden te maken.

Eet deze drie dingen elke keer dat je eet

Om geen hongergevoel te krijgen, is het belangrijk om genoeg proteïne, koolhydraten en gezonde vetten binnen te krijgen. Probeer bij elke maaltijd dus bijvoorbeeld tofu of kip, zoete aardappel, volkoren producten en noten of avocado te eten. Pas wel op met hoeveel je eet, want in deze producten kunnen nog weleens een hoop calorieën verscholen zitten.

Drink heel veel water

Het spreekt misschien voor zich, maar sla producten als frisdrank, melk en fruitsappen over en vervang deze voor water. Hier zitten geen calorieën in én het zorgt ervoor dat je buik platter blijft. Het kan er ook voor zorgen dat je minder trek krijgt, want dorst wordt nog weleens door de war gehaald met een hongergevoel. Voor de afwisseling kun je ook een stukje fruit in je water doen, zoals framboos, grapefruit of citroen.

Eet bij elke maaltijd groenten

Ja, zelfs bij het ontbijt. Er zitten weinig calorieën in groenten, maar wel veel vezels. Hierdoor zit je langer vol. Doe bijvoorbeeld een handje spinazie in je smoothie.

Hou je voortgang bij

Zo kun je jezelf iedere week wegen, maar kun je ook een voor- en een nafoto maken. Dat houdt je gemotiveerd.

Hanteer de 80/20-regel

Leef 80 procent binnen en 20 procent buiten je dieet. Als je jezelf niks lekkers of ongezonds meer gunt, is er een grote kans dat je het snel opgeeft. Als je blijvend af wilt vallen, is het van belang dat je dieet een levensstijl wordt. Tachtig procent van de tijd eet je dus veel vers fruit en groenten, volkoren granen, proteïne en gezonde vetten, twintig procent van de tijd mag je gewoon lekker een stukje chocolade, een glas wijn of friet. Wees niet te hard voor jezelf, het moet wel leuk blijven!