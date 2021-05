Sommigen maken een pak bloem binnen no-time op, terwijl anderen het slechts sporadisch gebruiken. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan heb je je vast weleens afgevraagd of bloem een houdbaarheidsdatum heeft. Het verrassende antwoord luidt: ja. Maar hoe weet je nu wanneer bloem écht niet meer goed is?

Wij leggen het hier uit.

“Alle voedingsmiddelen, behalve conserveermiddelen zoals suiker of honing, gaan uiteindelijk over de datum” legt chefkok en voedingsdeskundige Ariane Resnick uit. Omdat bloem een laag vochtgehalte heeft en een warmtebehandeling heeft ondergaan, is het volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) wél veilig om na lange tijd nog te eten, zelfs als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Hierbij is het wel belangrijk dat je het afgesloten bewaart én bij kamertemperatuur.

Wél veilig, maar minder lekker

Maar dat het veilig blijft om te eten, betekent niet dat het dan ook nog lekker smaakt. “Als je bakt of kookt met bloem die over de datum is, kan dit invloed hebben op het resultaat en ook zorgen voor een minder lekkere smaak”, zo legt diëtiste Melissa Rifkin uit. “Zodra de houdbaarheidsdatum voorbij is, gaan de kwaliteit en smaak achteruit.” Over het algemeen kun je dus stellen dat bloem ook na de houdbaarheidsdatum nog prima is te gebruiken, maar dat het op een gegeven moment niet meer lekker zal smaken.

Hoe weet je of bloem over de datum is?

Maar hoe weet je nu wanneer je bloem beter weg kunt gooien? “Als bloem bedorven is, ruikt het niet meer zo lekker. Een beetje zoals bij noten of olie ook het geval is. Dit komt doordat de olie in bloem draait”, zo legt Resnick uit. Ook als het van kleur is veranderd of als er schimmel op zit, kun je bloem beter weggooien. Hetzelfde geldt voor beestjes: zodra je deze in bloem ziet, kun je die maar beter in z’n geheel weggooien.

Bron: Wellandgood. Beeld: Getty Images.