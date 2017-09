Behoorlijke blunder: er staat nét niet 'hoera' op verjaardagstaart

De 3-jarige Joah kreeg van zijn moeder een zelfontworpen slagroomtaart.

Maar toen moeder Sylvia Bekkema uit Nootdorp zag wat het resultaat was van haar bestelling, schrok ze zich rot.

Waar is die laatste letter

Er stond namelijk geen ‘hoera’ op de taart. De bakker was de laatste letter vergeten en daarom stond er: “Hoer, 3 jaar!”. Daarbij is een foto van Joah te zien. Zelf kon Sylvia er de humor wel van inzien en neemt ze het de winkel totaal niet kwalijk. Ze had al eerder precies dezelfde taart voor haar zoontje besteld en toen ging alles wel volgens plan. “We konden er wel om lachen met z’n allen en hebben de taart gewoon opgegeten. Hij was heerlijk.”

Oeps

De betreffende winkel heeft gereageerd en betreurt de fout. Ze zijn per ongeluk de ‘A’ vergeten en dat komt omdat ze er teveel slagroom op hebben gespoten. “Het betreft een eenvoudige menselijke fout, maar dat het niet door ons is opgemerkt, is kwalijk. Gelukkig heeft onze klant hier niet te zwaar aan getild. Wij zijn met haar in contact om het goed te maken uiteraard.”

Bron: AD. Beeld: Twitter