Dit bijzondere ijsje vliegt momenteel het internet over

Het zoete drankje bubble tea, ook wel bubbelthee genoemd, kennen we al een tijdje in Nederland. Dit drankje wordt nu ook in ijsvorm verkocht en het internet is lyrisch over het ‘boba-ijsje’.

Bubbelthee komt uit Taiwan en is een mix van koude thee, melk, vruchtensap en tapiocaparels. Tapiocaparels worden ook wel boba genoemd. Dit zijn doorschijnende balletjes van cassave of yam.

Viral

In Taiwan is vooral de smaak ‘Brown Sugar Pearl Milk’ erg populair. Deze smaak is omgetoverd tot een ijsje, namelijk: de ‘Xiaomei Brown Sugar Boba Ice Cream Bar’. Het is een romig, melkachtig ijsje met een fluweelachtige smaak en in het ijsje zitten bolletjes met bruine suiker-smaak. Op internet ging het ijsje al snel viral. Er doen momenteel veel filmpjes de ronde waarin mensen op zoek zijn naar dit ijsje of waarin ze het gaan reviewen.

Het boba-ijsje was tot voor kort alleen maar verkrijgbaar in Singapore, maar inmiddels kun je het ook in verschillende Aziatische supermarkten kopen in Nederland.

