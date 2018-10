Echte boerenkoolfans kíjken de temperatuur op de thermometer bijna omlaag, zodat de aardappels weer gestampt kunnen worden en de boerenkool weer op het weekmenu komt te staan. Voor deze fans is er nu heel goed nieuws.

Ben jij zo’n boerenkoolliefhebber en houd je daarnaast ook erg van pizza? Je raadt het al: deze twee gerechten zijn nu samengevoegd!

Pizzaketen Domino’s verkoopt vanaf vandaag de nu al beroemde ‘pizza boerenkool met rookworst’. Dat is precies wat je denkt dat het is: een pizza met tomatensaus, mozzarella, rode ui, boerenkool, rookworst en mosterd. En dat is niet de enige nieuwe variant. De boerenkoolpizza is er ook met extra spek en met rookworst, spek en pulled beef. Dat móet toch een nieuwe winterklassieker worden?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.