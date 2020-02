Boodschappen doen bij de toko? Neem deze producten mee

Ken je het gevoel dat je in de toko staat, maar geen idee hebt wat je moet kopen? De hoeveelheid aan onbekende producten kan je overweldigen. Deze heerlijkheden kun je volgende keer meenemen.

Fruit en groenten worden voor een betaalbare prijs verkocht in de toko. Je vindt er ook een hoop groenten en fruitsoorten die je in de reguliere supermarkt niet altijd kan krijgen. Denk aan bakbananen, shimeji paddenstoelen, paksoi, cassave, kokosnoten, mangosteen, kumquat en dragon fruit.

Aziaten zijn dol op lekker eten. In het vriesvak spot je daarom een hoop lekkere snacks die je lang goed kunt houden. Zo heb je bijvoorbeeld mini bapao’s; kleine stoombroodjes gevuld met vlees. Ook ligt het vriesvak vol gyoza, bijzondere smaken ijs, dumplings en stoombroodjes. Alles ingeslagen? Loop dan ook even door naar het koelvak met spekkoek.

Bij de toko hebben ze eindeloos veel verschillende soorten sauzen. Waar je bij de reguliere supermarkt maar kunt kiezen uit 3 verschillende soorten oestersaus heb je er bij de toko wel 15. Bij de toko haal je: chilisaus ketjap, miso, hoisinsaus, sojasaus, oestersaus, satésaus, vissaus, woksaus en srirachasaus.

Kroepoek

Als je een keer kroepoek van de toko op hebt, wil je nooit meer iets anders. Je hebt kant-en-klare kroepoek, maar ook die je zelf moet bakken. Als je een keer iets anders wilt dan de standaard kroepoek udang, kun je ook kiezen voor emping, palembang, cassave crackers of bananenchips. Het verschil zit ’m in smaak en structuur.

Kruiden en specerijen

Goedkope voorraden gedroogde kruiden koop je ook bij de toko. Je hebt er kleine zakjes, maar ook grotere zakken van een kilo. Dit kun je lang goed houden in een afgesloten weckpot. Er liggen in de toko standaard kruiden als paprikapoeder, peper, komijn en kerrie, maar kijk ook eens naar de kruiden die je nog niet kent. Zo liggen er een hoop specerijen voor Thaise curry, soto ayam en nasi.

Sambal

In de toko shop je andere sambal dan in de supermarkt. Je hebt een heel schap vol verschillende smaken, merken, landen en formaten. Je kunt er natuurlijk de standaard sambal badjak en oelek krijgen, maar ook sambal met smaken als kokos, knoflook of tomaat.

Instant noodles

Een dampende kom (instant)noodles is het ideale comfort food. Bij de toko heb je een heel schap vol verschillende merken en smaken. Van kimchi tot zeevruchten en van pittige kip tot zeekreeft.

Kookgerei

Bij de toko kun je niet alleen lekker eten kopen, maar scoor je ook handige tools voor in de keuken. Zo heb je er stoommandjes, rijstkokers, eetstokjes, wokpannen, kookboeken, messen en traditioneel servies.

