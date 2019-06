Libelle Legt Uit: kun je beter in olie of boter bakken?

Kook jij altijd met vloeibare boter, vaste boter of ga jij liever voor olijfolie? Voedingsdeskundige Nina van den Broecke legt uit wat je het beste kunt gebruiken.

Dat liet ze weten aan Goed gevoel.

Olijfolie

Volgens Van den Broecke is bakken met olijfolie een goede en verantwoorde keuze. ‘‘Er zitten weinig verzadigde, veel enkelvoudige onverzadigde en relatief weinig meervoudig onverzadigde vetten in”, legt ze uit. Daarnaast zijn er geen andere stoffen toegevoegd aan olijfolie en is het dus een onbewerkt product. Olie bestaat daarentegen wel 100% uit vet, terwijl bijvoorbeeld margarine maar maximaal 80% vet bevat. Gelukkig is dit geen probleem, mits je niet te veel olie gebruikt per persoon. Gebruik jij altijd olijfolie? Van den Broecke heeft dan nog een belangrijke mededeling: ‘‘Zorg ervoor dat je de olie, net zoals alle andere vetstoffen, niet te veel verhit. Wanneer olijfolie begint te roken, worden er in een hoog tempo schadelijke stoffen gevormd.”

Boter

Dan de boters. Volgens Van den Broecke kun je het beste kiezen voor een vloeibare variant tijdens het bakken. ‘‘Hoe harder het bereidingsvet, hoe meer slechte verzadigde vetzuren”, vertelt ze. ‘‘Daarom gaat de voorkeur altijd uit naar zachte margarine in vlootjes of vloeibare vetstof in flesjes.” Wil je gaan voor een goede boter? Kijk dan op de verpakking naar de hoeveelheid vetten en de hoeveelheid verzadigde vetten. ‘‘Als die laatste minder is dan een derde van de totale hoeveelheid vetten, zit je goed. Bereidingsvetten die in een wikkel zitten, voldoen daar meestal niet aan. Vetstof in vlootjes en flessen daarentegen wel.”

Met mate

Of je nou boter of olie gebruikt, het is belangrijk om niet te veel te gebruiken. Houd per persoon ongeveer 1 eetlepel boter of olie aan.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock