Waarom je boter beter kunt raspen als je gaat bakken

Een rasp is een handige keukentool om te gebruiken voor kaas of groenten, maar kan óók heel goed ingezet worden bij zoete bakrecepten. Met een rasp snijd je boter namelijk heel makkelijk in kleine stukjes en dat heeft veel voordelen bij het bakken.

Een stuk bevroren boter kun je met een rasp heel gemakkelijk in kleine stukjes raspen. Boter in de vriezer? Ja, je kunt boter heel goed invriezen. Zo heb je altijd wat in huis als je ineens bedenkt om een cake te gaan bakken. Maar… dan moet de boter wel ontdooit zijn. Toch? Daar komt de rasp dus in actie.

Boter snel zacht

Het is in veel bakrecepten belangrijk dat de boter zacht is zodat je het goed kunt mengen met de andere ingrediënten. Door bevroren boter te raspen, ontdooit het in een paar minuten en kun je meteen beginnen met bakken.