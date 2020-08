We weten allemaal dat gezonde vetten een belangrijk onderdeel van een gezond eetpatroon zijn. Deze vetten vind je in onder andere zalm, ongezouten noten en bijvoorbeeld roomboter. Maar in déze 3 gevallen kun je boter beter vervangen door olijfolie.

Olijfolie en boter zijn gezond, maar toch is olie soms een betere keuze.

Boter is niet per definitie ongezond, maar het bevat veel verzadigde vetten en weinig onverzadigde vetzuren, wat betekent dat het het beste met mate kan worden gebruikt. Olijfolie daarentegen heeft deze gezondheidsvoordelen wel. Het zit niet alleen vol met enkelvoudig onverzadigde vetzuren, het is ook een goede bron van antioxidanten werkt ontstekingsremmend. Het is ook goed voor je hart. Slechts een eetlepel per dag is al genoeg om de gezondheidsvoordelen ervan te ervaren.

Ongezonde transvetten

“Niet alle vetten worden op dezelfde manier aangemaakt”, vertelt de geregistreerde diëtiste Marissa Meshulam tegen Well + Good. “Onderzoek heeft aangetoond dat het vervangen van ongezonde verzadigde of transvetten door gezonde enkelvoudig onverzadigde vetzuren totale cholesterol kan verlagen, waardoor het risico op hartaandoeningen afneemt.” In déze 3 gevallen kun je dus beter olijfolie gebruiken:

1. Bakken

In de meeste taart of cake recepten wordt boter als belangrijk ingrediënt genoemd. Toch kun je dit in de meeste gevallen zonder zorgen vervangen door olijfolie, om het recept net wat gezonder te maken. Het kan je baksels zelfs extra smeuïg maken. Omdat het de substantie van je beslag wel iets beïnvloedt, is het niet aan te raden bij het maken van een taartbodem die niet mag kruimelen.

2. Fruit grillen

Ook bij fruit wordt meestal aangeraden om in de weer te gaan met een dikke klodder boter. Hartstikke lekker, maar als je het iets gezonder aan wilt pakken of op je cholesterol moet passen, kun je beter olijfolie inzetten. Ook óver fruit is olijfolie hartstikke lekker. In een salade met perziken, ricotta kaas en basilicum smaakt olijfolie bijvoorbeeld ontzettend goed.

3. In combinatie met brood

Brood besmeer je waarschijnlijk maar al te graag met een laagje roomboter. Daar is niks mis mee en we gaan ook echt niet vertellen dat je dit beter niet meer kunt doen. Maar je kunt olijfolie wel gebruiken om je brood in te díppen, om de borrelplank een stukje gezonder te maken. Laat de roomboter in dit geval eens staan! Je kunt olijfolie ook wat meer smaak geven, door er bijvoorbeeld knoflook of kruiden in te doen. Je zult zo de boter écht niet missen. Beloofd.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock