Aanvallen: van déze populaire Brabantse snack bestaat nu ook een vegan variant

Bij de lunch, als borrelhapje, of gewoon lekker tussendoor. Wie in Brabant woont, eet ze ongetwijfeld met enige regelmaat: worstenbroodjes. Een poosje geleden verscheen al een vegetarische variant, maar nu kunnen ook veganisten in hun handen klappen.

Bakker Remco Beekman uit Den Bosch brengt na 2 jaar testen het állereerste vegan worstenbroodje op de markt.

Advertentie

Geen verschil

Het is deze week ook nog eens de Nationale Week Zonder Vlees, dus een beter moment om zijn vegan worstenbroike te lanceren is er bijna niet. Zijn worstenbroodjes zijn gemaakt van tarwegluten. “Die geven een soort elasticiteit aan het vegan gehakt”, licht Beekman toe. “Verder zitten er tarwe-eiwitten in en is het broodje iets kleiner dan de vleesvariant. Dat komt omdat vlees altijd wat vet verliest. Vegan doet dat niet.” Als we de eerste testers moeten geloven, is het verschil niet te zien. Ook qua smaak is het vegan worstenbroodje bijna niet van zijn traditionele broertje te onderscheiden. “Bij het testen vroegen mensen of er geen fout was gemaakt, en ze wel écht een vegetarisch broodje hadden”, vertelt de trotse Beekman.

Proef op de som

Zelf proeven? Je kunt de vegan worstenbroodjes bestellen via keilekker.nl. Wie in Den Bosch of Vught woont heeft helemaal geluk: daar kun je ze in verschillende bakkerijen en horecazaken krijgen. Tot slot, ook niet onbelangrijk: de prijs. De vegan broikes zijn €1,55 per stuk.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Brabants Dagblad, Omroep Brabant. Beeld: iStock, Facebook