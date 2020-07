Voor morgenochtend: goddelijke breakfast bagel met ei en avocado

Zin in een ontbijtje dat net even anders is dan een boterham met kaas? Maak deze goddelijke bagels met avocado en ei. Wat verse kruiden erbij en klaar ben je. Op naar het park, de tuin of het balkon en genieten van deze breakfast bagels.

Dit heb je nodig voor 4 personen:

6 eieren

2 el roomboter of olijfolie

200 g ricotta

½ citroen + extravoor serveren

2 avocado’s

snuf chiliflakes

4 bagels, getoast

1 bosje bieslook, grof gesneden

1 bosje dille, grof gesneden

wat rode basilicum