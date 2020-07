Deze briljante tip maakt je pastasalade zoveel lekkerder

In de zomer is een pastasalade heerlijk als maaltijd of als bijgerecht bij een barbecue of borrel. En met deze tip wordt-ie ook nog eens een stuk lekkerder.

Of je er nu tonijn, zalm, kip of alleen maar groenten doorheen mengt: een pastasalade is altijd lekker en staat in no-time op tafel. Het enige nadeel is vaak dat ‘ie na een tijdje wat uitdroogt en minder smaak heeft. Gelukkig is daar een trucje voor.

Marineren

Het geheim van het maken van een heerlijke pastasalade is om er 2 keer dressing overheen te gooien. De eerste keer terwijl de pasta nog warm is, zodat de pasta de dressing goed kan opnemen. Gebruik hiervoor slechts de helft van de normale hoeveelheid dressing. Je kunt het zien als een soort marineren. Je marineert de pasta, groenten en toppings en geeft alles zo extra veel smaak. Ze absorberen de kruiden uit de dressing, waardoor de salade extra veel smaak krijgt.

Extra smaak

Vlak voor het serveren, voeg je de rest van de dressing toe. Dit kun je zien als de laatste stap en zo voeg je nog even wat extra vocht, glans en smaak toe. Door de dressing in 2 keer aan de salade toe te voegen, voorkom je dat de salade droog en smaakloos wordt.

Inspratie nodig? Maak een keer de pastasalade met romige avocadosaus en gehaktballetjes van Mathijs:

