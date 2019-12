Waarom je de steel van de broccoli niet zomaar moet weggooien

De kans is groot dat als je broccoli klaarmaakt, je alleen de roosjes gebruikt en de stam in de prullenbak gooit. Niet doen! Je kunt namelijk heerlijke dingen maken van de stam.

1. Rijst

De knapperige structuur is ideaal voor het maken van groenterijst. Een hartstikke gezonde variatie op de gewone rijst.

2. Soep

Naast de roosjes, kun je ook gewoon de stronken mee laten koken. Broccolistronken hebben een heel romige smaak, dus het voegt ook echt iets toe aan de soep. Zorg wel dat je de stronken lang genoeg kookt, zodat de bittere smaak een beetje verdwijnt.

3. Dip

Kook de stronken en voeg wat citroensap, sesamzaadjes, olie, knoflook, zout en peper toe en stop het in de keukenmachine. In no time heb je een heerlijke gezonde groep dip voor tijdens een borrel.

4. Noedels

Met een spiraalsnijder of spirelli kun je van de steel van broccoli noedels maken. Je kunt hier eventueel ook een groenteschiller voor gebruiken.

5. Pesto

Dol op pasta pesto? Dan is het helemaal slim om de broccolistronken te bewaren. Schil de stelen van de broccoli, snijd ze in kleine stukken en mix ze samen met basilicum, Parmezaanse kaas, knoflook, citroensap en een scheutje olijfolie. Gooi alles in de keukenmachine en voeg eventueel nog wat peper en zout toe.

Zo behoud je alle gezonde voedingsstoffen in je broccoli:

Bron: AD. Beeld: iStock