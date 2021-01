Bakken maar! Zó maak je heel makkelijk een brood in de airfryer

Kun jij ook zo genieten van een snee versgebakken brood? Zelf bakken hoeft helemaal niet lang te duren. Het kan zelfs gewoon in de airfryer.

Leuk weetje: Nederlanders eten maar liefst 50,9 kilo brood per jaar. Deze kun je natuurlijk gewoon in de supermarkt kopen, maar eigenlijk is het veel leuker, lekkerder én gezonder om een brood zelf te bakken. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Heb je geen broodmachine, bak ‘m dan gewoon in een airfryer!

Brood zonder kneden – The amazing kitchen

Als je aan brood bakken denkt, denk je ook aan minutenlang kneden. Bij dit brood hoeft dat gelukkig niet. Je mengt de ingrediënten de avond van tevoren en de volgende dag is het in omgang verdriedubbeld. Bovendien hoeft het brood slechts 40 minuten in de airfryer. Ideaal! Zó kun je trouwens checken of het brood gaar is.

Bananenbrood – Recipes from a pantry

Het bakken van een bananenbrood is helemaal hip tegenwoordig. Heerlijk bij de thee, met een bolletje ijs als toetje of als ontbijt. Dus heb je nog wat overrijpe bananen op het aanrecht liggen, is dit recept voor yoghurt-bananenbrood met walnoten een goede optie. In de airfryer is-ie zo klaar!

Focaccia brood – Uit Pauline’s keuken

Een keer iets anders proberen? Ga dan eens voor dit heerlijke focacciabrood. Breng het op smaak met wat tijm, rozemarijn en knoflookolie en je hebt een heerlijk brood voor bij een kom soep of tijdens een borrel. Het brood is luchtig van binnen en knapperig van buiten. Groot voordeel: dit brood hoeft maar 15 minuten in de airfryer. Je bakt ‘m dus een stuk sneller dan in een normale oven.

