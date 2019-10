Broodje kroket vs. broodje gezond: wat kun je beter eten?

Het is Nationale Krokettendag! Dat moet gevierd worden met een broodje kroket. Dat compenseer je later wel weer met een verantwoorde hap zoals een broodje gezond. Maar is dit echt veel magerder dan een broodje kroket? Wij zochten het voor je uit.

Zodat jij voortaan caloriearm én lekker kunt lunchen.

Broodje kroket

Een broodje kroket lijkt behoorlijk ongezond. Een grote massa vleesragout met een laagje paneermeel. Deze verdwijnt in een pan vol frituurvet om vervolgens onder een dikke klodder mosterd te verdwijnen in een wit broodje.

Broodje gezond

Het broodje gezond daarentegen, bestaat uit frisse groenten, een ei, een plak kaas, een plak ham en een hard bolletje. Kraakvers en boordevol vitamines. Dat is misschien wel waar, maar laat je niet misleiden. In een broodje gezond blijken namelijk veel meer calorieën te zitten.

De cijfers op een rijtje

Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar toch is het echt zo. We zetten de cijfers en voedingswaarden voor je op een rijtje:

Broodje gezond:

553 kcal

54g koolhydraten

31g eiwitten

23g vetten

3g vezels

Broodje kroket:

345 kcal

39g koolhydraten

15g eiwitten

14g vetten

3g vezels

Gezonder

Betekent dit nou dat je altijd beter voor een broodje kroket kunt kiezen in plaats van een broodje gezond? Helaas niet. Ons lichaam haalt namelijk voedingsstoffen uit ons eten, ongeacht hoeveel calorieën er in een maaltijd zitten. Het broodje gezond heeft dan wel meer calorieën, de voedingswaarden zijn veel hoger. Die lunchkeuze is dus voedzamer voor je lichaam.

Geniet!

Wel is het fijn om te weten dat je niet zo slecht bezig bent als je denkt wanneer je de verleiding van een broodje kroket niet kunt weerstaan. Maar welke keuze je ook maakt: zorg dat je er van geniet!

Bron: Personal Body Plan. Beeld: iStock.