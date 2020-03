Brown butter is hét geheime ingrediënt voor de lekkerste koekjes

Zelfgebakken koekjes zijn de perfecte snack. Vooral als ze nog een beetje warm zijn en je keuken ruikt als die van een luxe patisserie. Wil je jouw koekjes naar een nog hoger level tillen? Probeer dan eens dít ingrediënt.

Kneed je de boter altijd gelijk door het beslag zodra het op kamertempratuur is? Probeer de eerst volgende keer dat je koekjes bakt eens brown butter te maken, ook wel Beurre noisette genoemd. Door dit aan je koekjes toe voegen, krijgen ze een geroosterde, nootachtige smaak en blijven ze lekker sticky van binnen. Precies zoals de bekende Amerikaanse chocolate chip cookies.

Advertentie

Zo doe je het

Brown butter maken is vrij simpel. Je maakt het door de hoeveelheid ongezouten boter die je nodig hebt te koken in een pannetje tot er bruine korreltjes ontstaan en het goedje bruin kleurt. Het kan zijn dat de boter een beetje gaat bubbelen. Houd het in de gaten en roer het goed door, want het verbrandt waar je bij staat. Laat het vervolgens zo’n 15 minuten afkoelen in een apart bakje en voeg het tenslotte toe aan je beslag.

Brown butter is overigens niet alleen geschikt voor koekjes. Je kunt het toevoegen in andere baksels, maar ook gerechten als pasta, risotto en vlees gerechten. Heb je nog wat boter over? Het blijft ruim een maand goed in de vriezer.

View this post on Instagram A post shared by Kim | Baking & Photography (@kickassbaker) on Jan 5, 2020 at 9:53am PST

Heb je koekjes over? Met deze 2 tips houd je ze langer krokant:

Dit zijn de mooiste koektrommels voor je zelfgebakken koekjes:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Allrecipes, beeld: iStock