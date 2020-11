Bubble Punch is hét drankje voor de feestdagen (en zo maak je het)

Punch ken je misschien nog wel van vroeger. In de negentiende eeuw werd de punch de feestdrank bij uitstek. Dit jaar is-ie terug van weggeweest, maar dan wel met een twist: bubble punch.

Van oudsher staat punch symbool voor gemoedelijkheid: gezellig samen rond een gemeenschappelijke bowl en drinken op de vriendschap. Kerst ziet er dit jaar weliswaar anders uit, maar het voordeel van een punch bowl is dat je ‘m handig kunt verplaatsen, pakweg van keuken naar terras, waar we in alle veiligheid in de buitenlucht met z’n – beperkte – allen kunnen genieten van een goed glas.

Dit heb je nodig voor de Glühbrante bubble punch: