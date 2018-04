Buikvet verliezen? Voeg dan déze vijf dingen toe aan je dieet

Dat vetrolletje is niet alleen een doorn in het oog, het is ook nog eens heel ongezond. Buikvet hoopt zich namelijk op rondom belangrijke organen, waardoor je meer risico loopt op hartkwalen, diabetes en beroertes. Reden genoeg dus om zo snel mogelijk er vanaf te komen!

Volgens diëtiste Emily Kuberski is er maar één manier om voorgoed van je buikvet af te komen, en dat is door gezond te eten. Door vijf specifieke voedingsmiddelen toe te voegen aan je dieet, zou je sneller buikvet kwijtraken. En dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren!

1. Noten

‘Noten zijn een geweldige snack voor tussendoor, omdat het ervoor zorgt dat je minder snel naar andere zoute knapperige snacks grijpt,’ vertelt Kuberski. Laat de chips en toastjes daarom staan en ga voor een handje amandelen: lekker én je krijgt er ook nog eens lekker veel energie van.

2. Proteïnen

‘Proteïnen zijn een geweldige bron van energie en voeding,’ aldus Kuberski. En je hebt keuze genoeg. Zo kun je gaan voor mager vlees zoals kip en kalkoen of voor eieren, yoghurt en kaas. Deze opties zorgen ervoor dat je van je hongergevoel af bent én sneller buikvet verliest.

3. Groene groenten

Bepaalde groenten zoals broccoli, spinazie, bloemkool en spruiten bevatten fytonutriënten die de opslag van buikvet tegengaan.

4. Volkoren producten/vezels

Je hoeft jezelf echt geen koolhydraten te ontzeggen om van je buikvet af te komen. Veel volkoren producten zitten namelijk vol vitamines, mineralen, vezels, essentiële vetzuren en antioxidanten. De antioxidanten beschermen ons tegen hart en -vaatziekten en vezels verlagen ons cholesterol. Ook helpen volkoren producten bij een langzamere opname van glucose en voorkomen ze glucosepieken en te veel insulineproductie.

5. Water

Oké, water is misschien dan wel geen ‘voedsel’ maar het is wel heel belangrijk dat je hier voldoende van binnenkrijgt. Door genoeg water te drinken zorg je ervoor dat je vochthuishouding op peil blijft en voorkom je ook nog eens dat je lichaam dorst verwart met honger. Niet geheel onbelangrijk dus!

Bron: Popsugar. Beeld: iStock