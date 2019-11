IJslander doet de test: zó ziet een burger van deze fastfoodketen er na 10 jaar uit

We weten: wil je een gezonde maaltijd scoren, dan moet je niet bij McDonald’s zijn. Niet alleen vanwege de vetten, maar het blijkt misschien nog meer bewerkt te zijn dan we al dachten.

Aangezien in 2009 het allerlaatste McDonald’s-restaurant van IJsland door de crisis zijn deuren sloot, besloot de IJslandse Hjortur Smarason het eten van de keten te onderwerpen aan een klein experiment. Hij kocht de állerlaatste burger en friet van het land en was weleens benieuwd hoe lang deze bewaard konden blijven.

Bewerkt eten

Hij had namelijk al eens gehoord dat het behoorlijk lang (lees: tientallen jaren) kan duren tot het maaltje verpieterd is. Bewaar je vers eten, dan weten we allemaal dat dit een kwestie van een paar dagen is.

Resultaat

En wat blijkt? Na 10 jaar zien de hamburger en het portie friet er nog vrijwel hetzelfde uit. Een hostel in het zuiden van het land vond het zo’n geinig experiment dat ze besloten de cheeseburger en frietjes tentoon te stellen. Via een webcam kan iedereen de maaltijd constant in de gaten houden. Maar haast je niet zo te zien, want het kan nog wel een paar jaar duren voor er enige verandering in komt.

Beroemde burger

“Het is grappig, maar het laat je ook nadenken over wat je eet. Er is geen schimmel, alleen het papier ziet er oud uit”, vertelt hostel-eigenaar Siggi Sigurdur tegen BBC. Volgens de eigenaar komen mensen vanuit de hele wereld de burger bekijken. De website zou dagelijks zelfs 400.000 keer bezocht worden.

Omstandigheden

Het is niet de eerste keer dat dat iemand dit zelf getest heeft. Maar McDonald’s ontkent; in 2013 zei een woordvoerder van het bedrijf dat “de burgers in de juiste omgeving, net als het meeste andere voedsel gewoon verrotten. Maar daar is wel vocht voor nodig, anders komen er geen schimmels of bacteriën”, aldus de fastfoodketen.

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock