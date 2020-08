Vergeet de poké- en de smoothiebowl: de cake bowl is dé nieuwste eettrend

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week: verjaardagen en ouder worden.

Laatst vroeg een collega (29) met buitenproportionele stress vanwege het wel/niet vieren van haar verjaardag wanneer dat soort gevoelens ophouden. Ze bedoelde het bezig zijn met wat anderen van jou of je feestje vinden. De onzekerheden over wat je kunt, wat je zou moeten kunnen, over beoordeeld worden, je uiterlijk, over hoe goed je vriendschappen zijn. Elke dag dat enorme zelfbewustzijn. “