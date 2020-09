Handig: zo kun je zelfgebakken cake het allerlangst bewaren

Nu het weer sneller donker wordt buiten en de temperatuur daalt, vertoeven we allemaal wat meer binnenshuis. En wat doe je dan? Juist: bakken. Om er vervolgens zo lang mogelijk van te genieten, kun je jouw zelfgebakken cake het beste zó bewaren.

Als je het tenminste volhoudt om hem niet direct op te eten, natuurlijk.

Je denkt misschien dat het een slim idee is om je cake in de koelkast te bewaren. Op een koele plek blijft het meeste eten namelijk lang houdbaar. Dat is zeker een goede gedachtengang, maar wanneer het op cakes aan komt níet. Buiten de koelkast blijft je baksel namelijk een stuk langer goed, gezien een te koele temperatuur cakes uitdroogt.

Bewaartip

Het is wel van groot belang om je baksel niet zomaar neer te zetten, maar eerst in aluminiumfolie te verpakken. Vervolgens kun je hem prima gewoon op het aanrecht laten staan, of in je keukenkastje opbergen – om zo snoepaanvallen te voorkomen. Op deze manier blijft de cake zeker een week lekker.

Invriezen

Een andere optie is de cake in plakken snijden en in een luchtdichte trommel opbergen. Zo hoef je geen aluminiumfolie te gebruiken, als je dit niet in huis hebt of liever nier gebruikt. En de laatste mogelijkheid is het invriezen van je cake. Belangrijk is om je baksel in folie te wikkelen en daarna in plastic in te pakken, zodat hij goed is afgesloten en er écht geen lucht meer bij kan komen. Op deze manier blijft de cake ingevroren tot wel drie maanden goed én lekker. Ideaal voor als er onverwachts bezoek op de stoep staat!

Zin in bakken gekregen? Probeer dan eens deze lichte, verrassende en gezonde cake met kwark!

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Elle eten, Laura’s bakery. Beeld: iStock