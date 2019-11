Handig: zo bak je gemakkelijk een cake zónder eieren

Heb je zin om een lekkere cake te bakken, maar heb je geen eieren in huis? Dan wil je misschien al snel bij de pakken neer gaan zitten en het feestje niet door laten gaan. Maar niet getreurd! Want met déze handige tip bak je namelijk gemakkelijk een cake zónder ei.

Je moet wel lijnzaad in huis hebben, maar aangezien dit hartstikke goed voor je darmen is heb je het wellicht wel in je keukenkastje staan.

Cake bakken

Een van dé belangrijkste ingrediënten van een cake zijn eieren. In sommige recepten moeten er soms wel 4 doorheen. Het is namelijk een handige manier om je cake goudbruin en luchtig te maken. Ook helpen eieren om je baksel mooi te laten rijzen. Maar toch kun je het ook zonder ei maken.

Flax egg

Want met lijnzaad kun je een zogenaamd ‘flax egg’ maken. Dit is een ‘ei’ gemaakt van lijnzaad, dat door veel veganisten gebruikt wordt door cakes, taarten en andere baksels. Lijnzaad heeft namelijk net als ei een bindende factor, wat ervoor zorgt dat jouw eigengemaakte baksel ook zonder ei luchtig wordt.

Recept

Hoe je het doet? Maal eerst het gebroken lijnzaad nog fijner in een keukenmachine of met een vijzel. Meng vervolgens 1 eetlepel fijngemalen lijnzaad met 3 eetlepels lauw water. Roer dit mengsel eventjes goed door en laat het 10 minuten staan. Na die tijd zie je dat het lijnzaadmengsel geweld is. Je kunt het gewoon door het beslag heen roeren en je cake zó in de oven schuiven. Zo simpel is het!

