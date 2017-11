Er zitten meer calorieën in 100 gram noten dan in 100 gram chocolade

Als je denkt gezond te doen met een handje noten, dan kun je beter even natellen hoeveel je er precies eet.

Want in 100 gram noten zitten al gauw meer calorieën dan in 100 gram chocolade. En dat is iets wat niet iedereen weet – dan denk je dus gezond(er) te doen, maar dat valt dan eigenlijk best tegen.

Tellen maar

Zo zitten er in 100 gram macadamia’s zo’n 718 calorieën (en hier zitten ook de meeste vetten in van alle soorten noten). Ter vergelijking: er zitten 546 calorieën in 100 gram pure chocolade. Kortom: best een verschil dus. Maar ook andere noten zijn niet al te best, al je puur kijkt naar de calorieën.

In 100 gram zitten er zoveel calorieën in deze snacks:

Pecan: 691 calorieën

Walnoten: 654 calorieën

Hazelnoten: 628 calorieën

Amandelen: 575 calorieën

Pinda’s: 567 calorieën

Pistachenoten: 557 calorieën

Cashewnoten: 553 calorieën

Kortom: ze bevatten allemaal méér calorieën dan een stuk pure chocolade. En melkchocolade dan? Per 100 gram zit daar ook gewoon een keurige hoeveelheid van 535 calorieën in.

Grapje

Toch zijn noten best gezond. Want er zitten veel goede voedingsstoffen in, zoals vitamines en mineralen. Pinda’s zijn bovendien geen noten, want ze groeien onder de grond, terwijl alle echte noten aan een plant, struik of boom groeien. Pinda’s zijn daarom peulvruchten.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Puur Figuur. Beeld: iStock