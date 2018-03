Zóveel calorieën zitten er in één slokje bier

Het weekend is voor velen een fijn moment om te proosten. En daarbij is bier een geliefd drankje om uit de koelkast te pakken.

Maar we weten allemaal dat het niet erg goed is voor de lijn, zo’n pilsje. Hoeveel calorieën er eigenlijk in elk slokje zitten? We hebben even onze hersenen gekraakt en het een en ander berekend. In een flesje bier zitten 135 calorieën, in een blikje bier zelfs 149 calorieën. In een flesje zit 0,25 liter bier, in een blikje zit 0,33 liter bier. Per normale slok drink je ongeveer 10 milliliter. Dus dat is niet nippen aan je glas, maar ook geen grote teugen naar binnen klokken.

Tellen

Laten we het flesje even nemen als voorbeeld, voor het gemak. Als je dan dus een kwart van een liter drinkt, wat in een flesje bier zit, dan zijn dat best wat slokken. Een milliliter is een duizendste van een liter, dus 0,25 liter is 250 milliliter. Dus dan drink je ongeveer op in 25 slokken. Halen we de calorieën erbij, dan komt dat neer op 5,4 calorieën pér slokje van je goudgele rakker.

Kiezen maar

Overigens zitten er in een slok witte wijn 7 calorieën – meer dan in bier dus. Je drinkt alleen gemiddeld per glas vaak een stuk minder witte wijn dan dat je bier drinkt, dus uiteindelijk zit er in een glas witte wijn van 100 milliliter 67 calorieën en in een glas bier van 250 milliliter al gauw 110 calorieën.

