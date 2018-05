Zóveel calorieën zitten er in één slokje rode wijn

Als je vanavond zin hebt in een lekker groot glas rode wijn, dan kun je maar beter wat zuinig inschenken. Hoe saai dat ook is, ja.

Want stiekem zitten er bést wat calorieën in rode wijn. In een glas van 100 milliliter zitten namelijk 82 calorieën.

Kiezen tussen twee kleuren

Per slokje drink je ongeveer 10 milliliter, wat dus per slok rode wijn uitkomt op 8,2 calorieën. Per slok, dus. Dat is gemiddeld gezien best wat meer dan witte wijn, mocht je weleens twijfelen tussen de twee kleuren vino. Eerder rekenden we al voor je uit dat een slok witte wijn gemiddeld 7 calorieën per slokje bevat. Rode wijn bevat dus per slok zeker één calorie meer.

Dus kies slim en ga voor een glas wit. Of, doe eens gek, voor een glas water. Wat dan wel weer grappig is om te weten: in een banaan zitten net zoveel calorieën als in een glas vin rouge. Kijk, dan lijkt dat ‘druivensap’ toch weer níet zo’n ramp.

Beeld: iStock