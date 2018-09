Zóveel calorieën zitten er in één blokje kaas

Een lekkere snack voor in het weekend en wat hapt het toch fijn weg: een blokje kaas. Maar ongemerkt krijg je zo wel wat calorieën binnen.

In 100 gram blokjes van jonge kaas zitten namelijk al gauw 370 calorieën.

In één blokje Edammer kaas 40+, van 10 gram, zitten al 35 calorieën. In volle kaas zitten zelfs 40 calorieën per blokje. Een aangezien eentje nooit genoeg is, en je er al gauw een stuk of vijf eet, kun je rekenen op 200 calorieën extra. En dat als tussendoortje. Nou ja, geniet er lekker van, maar soms eens één blokje laten staan kan al een hoop schelen als je aan de lijn doet.

Bron: CalorieLijst. Beeld: iStock