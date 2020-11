Zóveel calorieën zitten er in één hapje chocoladeletter

De voorpret van het Sinterklaasfestijn is begonnen. De Sint is in het land en de kasten worden gevuld met allerlei lekkernijen van kruidnoten tot chocoladeletters. Maar wat kun je nu het beste snoepen?

Maar het maakt nogal uit wát je snoept, zo rond 5 december.

Chocoladeletter

Want, wat blijkt? Vergeleken met pepernoten, taaitaai en marsepein, zijn de chocoladeletters zo ongeveer het ongezondst. Tenminste, als je calorieën telt. Het verschilt wél per kleur en smaak, dus kies slim, als je gaat smikkelen:

Pure chocoladeletter (stukje) – 141 kcal

Witte chocoladeletter (stukje) – 143 kcal

Melk chocoladeletter (stukje) – 146 kcal

En dan hebben we het dus nog niet eens over de hele letter – dit gaat slechts om een stukje. Ter vergelijking: in een handvol pepernoten zitten ongeveer 60 calorieën. Een stuk ‘beter’ dus. Maar ach. Je hoeft niet altijd verstandig te doen, zo deze pré-feestdagen

Bron: Dokter Dokter. Beeld: iStock