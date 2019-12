Hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in 1 naturel oliebol?

De decembermaand is van start gegaan. Het is dé maand vol pepernoten, chocoladeletters, kerststol en natuurlijk oliebollen… Erg gezond is december meestal niet. Daarom zoeken we vandaag uit hoeveel calorieën 1 normale oliebol bevat, zodat je – mocht je dat willen – wat op kunt blijven letten tijdens de feestdagen.

Maar laten we je ook even op het hart drukken dat het tijdens de feestdagen vooral om genieten gaat. Een kilootje meer of minder, maakt wat ons betreft écht niet uit.

Geen gezonde hap

Dat oliebollen niet de gezondste hap zijn, staat als een huis boven water. Verrassend is het dan ook niet dat ze meer calorieën bevatten dan een rijstwafeltje of een handje snoeptomaten. Maar, we hebben ook goed nieuws. Want een gemiddelde oliebol bevat minder calorieën dan je zou denken. Echt!

Voedingsinformatie

Het Voedingscentrum vertelt dat we ons minder zorgen hoeven te maken dan gevreesd deze maand. In een normale, naturel oliebol van 65 gram zitten volgens de gezondheidswebsite namelijk maar 161 kilocalorieën. Daarvan bestaat 6,2 gram uit vet, (waarvan 1 gram verzadigd vet) en 20,8 gram uit koolhydraten (waarvan 1,8 gram uit suiker).

Vergelijking

Om dit even in perspectief te zetten: in een boterham met jonge kaas zitten 111 kilocalorieën. En in een eierkoek – die doorgaans als best gezond wordt gezien – zitten zelfs 202 calorieën. Dat is dus meer dan die gevreesde oliebol. Welke les we hier uit kunnen leren? Zoals het welbekende gezegde klinkt: geniet, maar wel met mate.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock